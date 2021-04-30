Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов назвал невежеством отказ Европарламента признавать российский статус полуострова, передает 30 апреля РИА Новости

Чей Крым? Лоза ответил на главный украинский вопрос © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ранее Европарламент принял резолюцию по России, в которой осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины. В ЕП подтвердили, что «поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», а также не признают «незаконную аннексию Крыма».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.