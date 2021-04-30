«Резолюция Европарламента в части очередного осуждения незаконной аннексии Крыма есть дежурный плод коллективного умопомрачения и невежества евродепутатов, прикидывающихся не то митрофанушками, не то петрушками», — сказал Молохов.
Ранее Европарламент принял резолюцию по России, в которой осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины. В ЕП подтвердили, что «поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», а также не признают «незаконную аннексию Крыма».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.