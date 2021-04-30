Парламентарий отметил, что за последние семь лет проведена огромная работа по оказанию гуманитарной помощи, налаживанию связей и взаимодействия во всех сферах между ДНР, ЛНР и Российской Федерацией.
«В РФ признают документы, выданные в республиках. В упрощенном порядке предоставляется гражданство дончанам и луганчанам. Более 420 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Они являются гражданами РФ, и страна несет ответственность за их безопасность в том числе (всего на неподконтрольной Киеву территории Донбасса проживает №,8 млн человек — Ред.)», — указал Козенко.
По его мнению, Украина на сегодняшний день не может предложить республикам Донбасса ничего такого, ради чего они бы захотели к ней присоединиться.
В этом конфликте возможно исключительно мирное решение, но для этого нужно пойти на уступки, а к этому пока киевские власти не готовы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.