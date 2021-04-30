Пока Украина вымаливает поддержку Запада, Россия предоставляет реальную защиту своим соотечественникам, причем исключительно мирными методами. Об этом рассказал депутат Госдумы из «Единой России» Андрей Козенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Козенко: Россия не оставит без внимания активность США у своих границ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В РФ признают документы, выданные в республиках. В упрощенном порядке предоставляется гражданство дончанам и луганчанам. Более 420 тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Они являются гражданами РФ, и страна несет ответственность за их безопасность в том числе (всего на неподконтрольной Киеву территории Донбасса проживает №,8 млн человек — Ред.)», — указал Козенко.

По его мнению, Украина на сегодняшний день не может предложить республикам Донбасса ничего такого, ради чего они бы захотели к ней присоединиться.

В этом конфликте возможно исключительно мирное решение, но для этого нужно пойти на уступки, а к этому пока киевские власти не готовы, заключил собеседник издания.

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