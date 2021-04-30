Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса, которую нельзя назвать нейтральной, поэтому российская сторона ответила отказом, сказал в интервью Украина.ру член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

На территории Донбасса, предложенной Зеленским для встречи, расположены никем не контролируемые украинские праворадикалы, поэтому встречаться там было бы опасно, сообщил эксперт.

«Зеленский предложил Путину ехать не на Донбасс, он предложил ему ехать на украинскую территорию Донбасса, на ту территорию, которая является прифронтовой», — сказал Безпалько.

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Копатько рассказал, как Зеленский затягивает войну в Донбассе © president.gov.ua

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.