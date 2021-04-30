На территории Донбасса, предложенной Зеленским для встречи, расположены никем не контролируемые украинские праворадикалы, поэтому встречаться там было бы опасно, сообщил эксперт.
«Зеленский предложил Путину ехать не на Донбасс, он предложил ему ехать на украинскую территорию Донбасса, на ту территорию, которая является прифронтовой», — сказал Безпалько.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.