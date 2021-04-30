Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес записал видео, в котором поддержал женщин с усами, заявив, что «нужно расстаться с давлением патриархального общества». Ролик артист разместил в сториз Instagram 28 апреля

«Важное наблюдение: в борьбе за равные права мы упустили, что у девушек, девочек растут тоже усы. У некоторых. Но мы почему-то пытаемся этого не замечать, давайте замечать и говорить: "Ничего страшного, мы принимаем тебя такой, какая ты есть, не бойся"», — сказал Дантес.

Билык разводится с мужем-россиянином © Ирина Билык/Инстаграм

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Владимиру Дантесу 32 года, по паспорту его зовут Владимир Гудков, известность получил как участник украинского шоу «Фабрика звезд – 2», по итогам которого он создал группу «ДиО.фильмы». Коллектив распался в 2015 году, после чего Дантес выбрал карьеру ведущего.

В 2015 году исполнитель женился на солистке группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой, что только добавило ему популярности.