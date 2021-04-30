Украинская рэперша Alyona Alyona похвасталась новой пародией на звезду. До сих пор исполнительница копировала фото в основном американских артистов, но в этот раз повторила снимок украинского журналиста Дмитрия Гордона. Соответствующий пост Alyona Alyona разместила в Instagram 28 апреля

Билык разводится с мужем-россиянином © Ирина Билык/Инстаграм

«Когда все играют в одну игру, но кто-то один придумывает свои правила, я слышу шум. Меня лично бесит, когда кто-то мухлюет, выкручивается как шут, манипулирует, искажает факты и играет нечестно. Как часто вы сталкиваетесь с искажением информации?» — подписала фото рэперша.

Часть подписчиков решила, что эти слова рэперша адресует именно Гордону, обвиняя его в нечестной журналистской работе.

Кстати, это не первая пародия певицы с использованием украинского флага. Совсем недавно Alyona Alyona разместила в сети фото со своей версией снимка американской коллеги Lizzo, которая сделала откровенную фотосессию с флагом США.

Тогда подписчики украинки ее способ выражения патриотизма не оценили и начали жаловаться, в итоге администрация соцсети удалила публикацию рэперши, но Alyona Alyona пообещала повторить удаленный контент позже.

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Настоящее имя исполнительницы — Алена Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

В последнее время артистка пробует себя в новом амплуа пародистки. Пользователи шутят, что певица решила посоревноваться с австралийской блогершей и комиком Селестой Барбер. Она также обладает неидеальным телом и с удовольствием делает свои версии гламурных фото знаменитостей.