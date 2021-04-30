Президент Украины Владимир Зеленский не принимает сам никаких решений, а действует по приказу Запада, поэтому российскому лидеру Владимиру Путину нет смысла с ним встречаться, сказал в интервью изданию Украина.ру член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Для России нет никакого позитивного смысла во встрече Путина с Зеленским, поэтому украинскому лидеру было бы лучше встретиться с кем-то из политиков более низкого ранга, полагает эксперт.

«Поэтому смысл вести какие-то реальные переговоры имеет с теми, кто управляет Зеленским, а не с самим Зеленским. Какой смысл общаться с марионеткой?», — сказал Безпалько.

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Константин Затулин о том, где Путин мог бы встретиться с Зеленским © РИА Новости, Нина Зотина

После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.