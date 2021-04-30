Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли состоится. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Эти переговоры могут стать историческими»: Ермак назвал возможные темы диалога Путина и Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Рудяков напомнил, что российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что готов в любой момент встретиться с Зеленским в Москве, если речь будет идти об украинско-российских отношениях. О Донбассе он призвал украинского гаранта разговаривать с лидерами ДНР и ЛНР.

И теперь, по мнению эксперта, Зеленский играет в игру «я вроде бы готов встречаться, а Путин против».

«Это наша глобальная стратегическая позиция, мы со своей стороны всегда делаем что-то, что против конструктивного пути, а обвиняем в этом Москву, и это срабатывает на общем международном фоне, который в нашу пользу. Поэтому мы от него не отказываемся. Поэтому я думаю, что пока что встреча эта очень маловероятна», — подчеркнул политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.