Ранее Зеленский поручил своему Офису организовать встречу с Путиным и отметил, что главное в этой встрече — суть разговора. Украинский президент хочет провести переговоры из-за обострения конфликта в Донбассе.
Рудяков напомнил, что российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что готов в любой момент встретиться с Зеленским в Москве, если речь будет идти об украинско-российских отношениях. О Донбассе он призвал украинского гаранта разговаривать с лидерами ДНР и ЛНР.
И теперь, по мнению эксперта, Зеленский играет в игру «я вроде бы готов встречаться, а Путин против».
«Это наша глобальная стратегическая позиция, мы со своей стороны всегда делаем что-то, что против конструктивного пути, а обвиняем в этом Москву, и это срабатывает на общем международном фоне, который в нашу пользу. Поэтому мы от него не отказываемся. Поэтому я думаю, что пока что встреча эта очень маловероятна», — подчеркнул политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.