Разговорами о модернизации Минских договоренностей президент Украины Владимир Зеленский хочет растянуть войну в Донецкой и Луганской народных республиках на неопределенное время, рассказал в интервью изданию Украина.ру социолог Евгений Копатько

Минские соглашения не работают уже седьмой год, поэтому говорить об их модернизации бесполезно. Зеленский хочет применить этот трюк, только чтобы не решать проблему войны в Донбассе, считает социолог.

«Я полагаю, что разговоры о модернизации — это затягивание ситуации. Снова и снова. Для Донбасса, я считаю, это невыгодно, а вот для Украины это, может быть, даже и выигрышная позиция», — сказал Копатько.

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Безпалько: Зеленский — марионетка, переговоры нужно вести с его кукловодами © РИА Новости, Нина Зотина

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, не является возможным.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.