Минские соглашения не работают уже седьмой год, поэтому говорить об их модернизации бесполезно. Зеленский хочет применить этот трюк, только чтобы не решать проблему войны в Донбассе, считает социолог.
«Я полагаю, что разговоры о модернизации — это затягивание ситуации. Снова и снова. Для Донбасса, я считаю, это невыгодно, а вот для Украины это, может быть, даже и выигрышная позиция», — сказал Копатько.
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Ранее Зеленский предложил переписать Минские соглашения, а также увеличить число участников переговоров «нормандского формата» с помощью привлечения США.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что изменить Минские договоренности, не положив им конец, не является возможным.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.