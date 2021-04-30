Благоприятное положение светил в мае 2021 года положительно повлияет на судьбу некоторых знаков зодиака. Об этом сообщили астрологи, передает 29 апреля vesti-ua.net

Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay Овны в мае смогут получить повышение на работе, если проявят эмоциональную сдержанность. В любовной сфере все тоже сложится удачно.

Близнецы смогут стать счастливее, если в мае расслабятся и немного поубавят темп жизни, чтобы не терять важные моменты. Деньги придется экономить, но только для того, чтобы в конце года совершить дорогостоящую покупку.

Львы покажут лидерские способности на профессиональном поприще, хотя им придется обратиться за помощью к коллегам. Дорогостоящая покупка в мае подарит Львам настоящее счастье.

Представителям знака Дева рекомендуют правильно расставить приоритеты, чтобы успеть в этом месяце достичь главных целей. Хороший доход может принести хобби. Защиту и настоящее счастье они смогут почувствовать дома.

Судьба подарит Скорпионам много возможностей и сюрпризов в мае, новый бизнес быстро начнет приносить прибыль, а в личной жизни будет царить гармония и взаимопонимание. В начале месяца следует быть осторожным, есть опасность травм.

Насыщенность и разнообразие событий в мае могут довести Стрельцов и до вершины счастья, и до нервного срыва. Некоторые ситуации не следует воспринимать близко к сердцу. На работе возможен конфликт с новым сотрудником.

Представители знака Козерог почувствуют себя счастливыми, если проживут этот месяц так, словно он больше не повторится. Удача будет сопутствовать в деятельности, которая связана с интеллектуальным трудом. Одинокие представители знака добьются расположения человека, который уже давно нравится, и обретут этим счастье.

Водолеев на каждом шагу будет ожидать удача, поэтому они легко станут счастливыми, воплощая в жизнь любые планы. Важно быть искренним и не прибегать к обману, чтобы избежать неприятных ситуаций.