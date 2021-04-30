Президент Украины Владимир Зеленский стал большим разочарованием для тех, кто его избирал, и для тех, кто на него надеялся. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Леонид Пасечник: Как договариваться с теми, кто сдал свою независимость в Форт Нокс? © пресс-служба главы ЛНР

«Как договариваться со стороной, которая свои национальные интересы сдала на хранение в американский Форт Нокс? Чем они руководствуются в договоренностях? Интересами США? Так они известны — война до последнего украинца, и ни о чем другом им, похоже, говорить и рассуждать не позволено», — категоричен Пасечник.

По его мнению, под лозунгами свободы и демократии Украина уверенно движется к деспотии, к бесправию и к статусу колониальной территории.

Если функции судебной системы подменяет «какой-то кружок приближённых Зеленского» под названием СНБО, то при таком подходе республикам Донбасса от переговоров с Украиной ждать нечего, заключил собеседник издания.

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