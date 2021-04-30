Политик отметил, что Зеленский на новом посту оказался просто комиком, тем более поющим с чужого голоса, и такая его роль делает перспективы достижения с ним договоренностей о мире очень туманными.
«Как договариваться со стороной, которая свои национальные интересы сдала на хранение в американский Форт Нокс? Чем они руководствуются в договоренностях? Интересами США? Так они известны — война до последнего украинца, и ни о чем другом им, похоже, говорить и рассуждать не позволено», — категоричен Пасечник.
По его мнению, под лозунгами свободы и демократии Украина уверенно движется к деспотии, к бесправию и к статусу колониальной территории.
Если функции судебной системы подменяет «какой-то кружок приближённых Зеленского» под названием СНБО, то при таком подходе республикам Донбасса от переговоров с Украиной ждать нечего, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.