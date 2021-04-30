В том формате, который сейчас происходит, ничего не сможет улучшить отношения между Россией и Украиной, так как на РФ продолжает давить Запад, рассказал в интервью Украина.ру социолог Евгений Копатько

Британия и США возглавляют агрессивную политику против России, а так как Украина полностью следует их приказам, вряд ли она уменьшит давление на РФ. Скорее всего, украинское государство будет только ухудшать отношения с российской стороной и вводить новые санкции, полагает социолог.

«В нынешнем формате ничего не улучшит российско-украинские отношения. Запад усиливает давление на Россию. Бывшие советские сателлиты ведут агрессивную политику против Российской Федерации», — сказал Копатько.

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Россия и Украина: какими будут отношения двух стран © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Ранее Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».

После этого несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.