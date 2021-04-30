Произведенный в мае мёд может негативно влиять на здоровье. Об этом на днях сообщила апитерапевт с Украины Валентина Касьяненко, передает avdeevka.city

Арбузов: Мед и кукуруза не спасут украинский экспорт © из личного архива Сергея Арбузова

По словам врача, зимой пчелы болеют, а весной их начинают лечить с помощью различных химических препаратов, которые «забивают» слюнные железы насекомых.

Пчелы собирают нектар и перерабатывают его в мед, но вместе со слюной в него проникают и вредные вещества.

Другие эксперты говорят, что в начале весны пчелы не такие энергичные, как летом, потому что просыпаются от спячки. Собирая пыльцу, они не так тщательно фильтруют ее от пыльцевых зерен, которых в майском меде в 10 раз больше, чем в любом другом. Эти частички влияют на быструю кристаллизацию и сахарную структуру меда.

Апитерапевт — это врач терапевтического профиля, который изучает полезные свойства пчел и продуктов пчеловодства, используя только их для лечения различных заболеваний.