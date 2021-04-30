ЛНР находится в состоянии экономической блокады с Украиной, с чьей экономикой республика была крепко связана. Теперь усилия Луганска направлены на создание новых связей, новых технологических цепочек, на поиск новых источников сырья и рынков сбыта. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью изданию Украина.ру

Леонид Пасечник: Как договариваться с теми, кто сдал свою независимость в Форт Нокс? © пресс-служба главы ЛНР

«Наши потенциальные партнеры — как в России, так в СНГ и в дальнем зарубежье — подвергаются санкционному давлению за сотрудничество с нашими предприятиями. Мы это прекрасно знаем и ценим каждый контракт, каждую сделку с иностранными партнерами, поверьте, их есть уже немало, но рассказывать подробности не хочу, чтобы в первую очередь не навредить им же», — указал Пасечник.

Политик отметил, что в первую очередь республика насыщает свой рынок продуктами собственного производства, и сейчас на старте еще несколько новых проектов, которые будут работать в тех нишах, которые сейчас еще свободны.

«Но у нас традиционно экономика ориентирована на экспорт. В первую очередь нам нужен доступ к рынкам сбыта, и мы торим к ним дорогу. Мы работаем над тем, чтобы реализовать на практике заявление Владимира Путина о налаживании прямого взаимодействия с российскими предприятиями и партнерами», — уточнил он.

Глава ЛНР также сообщил, что поставил задачу министерствам, структурам и предприятиям выходить на такие прямые контакты и отношения, поскольку это необходимо для нашего выживания и процветания.

Сейчас Луганск работает над упрощением таможенных процедур и созданием условий для полноценного и безопасного партнерства, заключил собеседник издания.

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