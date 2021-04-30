По его словам, это очень сложный процесс, который идет еще и на фоне активного санкционного давления со стороны международных организаций и целого ряда государств.
«Наши потенциальные партнеры — как в России, так в СНГ и в дальнем зарубежье — подвергаются санкционному давлению за сотрудничество с нашими предприятиями. Мы это прекрасно знаем и ценим каждый контракт, каждую сделку с иностранными партнерами, поверьте, их есть уже немало, но рассказывать подробности не хочу, чтобы в первую очередь не навредить им же», — указал Пасечник.
Политик отметил, что в первую очередь республика насыщает свой рынок продуктами собственного производства, и сейчас на старте еще несколько новых проектов, которые будут работать в тех нишах, которые сейчас еще свободны.
«Но у нас традиционно экономика ориентирована на экспорт. В первую очередь нам нужен доступ к рынкам сбыта, и мы торим к ним дорогу. Мы работаем над тем, чтобы реализовать на практике заявление Владимира Путина о налаживании прямого взаимодействия с российскими предприятиями и партнерами», — уточнил он.
Глава ЛНР также сообщил, что поставил задачу министерствам, структурам и предприятиям выходить на такие прямые контакты и отношения, поскольку это необходимо для нашего выживания и процветания.
Сейчас Луганск работает над упрощением таможенных процедур и созданием условий для полноценного и безопасного партнерства, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.