США уже сделали все, чтобы газопровод «Северный поток – 2» запускался с максимальными сложностями. Они наложили санкции на трубоукладчики, на подрядчиков, на страховщиков и на банки, которые дают гарантии под страховку. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Пока что дело не дошло до немецкой газораспределительной сети, вот если на неё наложат санкции, то это уже будет означать удар по Европе, который в самой Европе вызовет неустойчивость, рассуждает эксперт.

«Нынешняя элита это всё, конечно, проглотит, но начнётся такая же внутренняя буря, как в 2016 году, когда на выборах будут выскакивать совершенно непонятные партии популистского толка, как их называют, "партии Путина". Поэтому ситуация цугцванга, нужно что-то делать по "Северному потоку – 2", по Донбассу», — указал Дробницкий.

Было понятно, что построить газопровод с использованием импортных технологий, скорее всего, не дадут, поэтому в России должны сделать на будущее вывод о том, что определённого рода технологии нужно иметь свои, ни от кого не зависящие, заключил собеседник издания.

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