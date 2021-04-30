По состоянию на конец марта «Северный поток – 2» был построен на 95% — оставалось уложить 121 км от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
Пока что дело не дошло до немецкой газораспределительной сети, вот если на неё наложат санкции, то это уже будет означать удар по Европе, который в самой Европе вызовет неустойчивость, рассуждает эксперт.
«Нынешняя элита это всё, конечно, проглотит, но начнётся такая же внутренняя буря, как в 2016 году, когда на выборах будут выскакивать совершенно непонятные партии популистского толка, как их называют, "партии Путина". Поэтому ситуация цугцванга, нужно что-то делать по "Северному потоку – 2", по Донбассу», — указал Дробницкий.
Было понятно, что построить газопровод с использованием импортных технологий, скорее всего, не дадут, поэтому в России должны сделать на будущее вывод о том, что определённого рода технологии нужно иметь свои, ни от кого не зависящие, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.