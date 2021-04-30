Версий нарушения режима тишины в Донбассе очень много, включая конспирологические. Но главная причина состоит в том, что стороны конфликта зашли в тупик. Об этом рассказал экс-советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо: Воровство в Украине носит состязательный характер © Facebook, Сергей Сивохо Сергей Сивохо представил «Национальную платформу примирения и единства». Он пояснил, что платформа сосредоточена на налаживании мирного диалога между людьми, живущими по разные стороны линии соприкосновения. Презентацию сорвали националисты, которые стали оскорблять и толкать Сивохо.

Переговоры не дают результатов, все встречи в рамках ТКГ абсолютно бесполезны, а недоговороспособность сторон всегда ведёт к эскалации конфликта, подчеркнул эксперт.

«Я уверен, что большой войны не будет — она не выгодна ни Украине, ни России. Это просто игра мускулами. Поэтому я не устану повторять: единственный путь разрешения сложившейся ситуации — дипломатический! И это позиция в том числе нашего президента», — считает Сивохо.

По его словам, в Европе тоже с тревогой поглядывают на демарши украинской стороны и на позицию России, поскольку им точно не нужна война около своих границ и в том числе экономические проблемы, с этим связанные.

Поэтому они призывают стороны садиться за стол переговоров, заключил собеседник издания.

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