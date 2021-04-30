Янукович создал такую систему, при которой люди, занимающие главные должности в стране, вместо принятия государственных решений были озабочены личным обогащением. И несмотря на то что они относились с лояльностью к президенту, эти деятели не были ему преданными, полагает Ходаковский.
«Лояльность и покладистость оказались совсем не теми качествами, которые нужны во время пожара. А горела страна, не только Киев», — сказал он.
В ноябре 2013 года на Украине начались первые протестные акции в ответ на решение тогдашней власти о приостановке курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом.
Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.