Главная ошибка экс-президента Украины Виктора Януковича заключалась в том, что он был лояльным и покладистым руководителем, который не сумел применить более жесткие меры при начавшейся в стране революции, рассказал в интервью «Литературной газете» 28 апреля командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Янукович создал такую систему, при которой люди, занимающие главные должности в стране, вместо принятия государственных решений были озабочены личным обогащением. И несмотря на то что они относились с лояльностью к президенту, эти деятели не были ему преданными, полагает Ходаковский.

«Лояльность и покладистость оказались совсем не теми качествами, которые нужны во время пожара. А горела страна, не только Киев», — сказал он.

Несвобода слова. «Глубинный майдан» против «глубинного народа» © CC0, Pixabay

Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.