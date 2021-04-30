Витамин С и капсаицин в составе острого перца полезны для здоровья и способствуют похудению. Об этом на днях рассказала украинский врач-диетолог Ольга Безуглая в Instagram

Диетолог научила украинцев правильно завершать пост © СС0, pixabay

«Острый красный перец уникален сверхвысоким содержанием витамина С, а его остроту определяет уровень содержания вещества капсаицина. Именно это вещество и улучшает кровообращение и даже изменяет состав нашей кишечной флоры в лучшую сторону», — написала Безуглая.

Однако, как отметила врач, острый перец полезен в небольших количествах, блюдами с ним в составе не стоит увлекаться.

Капсаицин — компонент, который придает остроту перцу, — помогает контролировать аппетит. Поэтому можно съедать острое блюдо в качестве закуски перед обильным обедом, чтобы не переедать.

Кроме того, добавила диетолог, плоды перца обладают антибактериальным и противовирусным действием, повышают иммунитет и сопротивляемость организма.