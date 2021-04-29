Причиной увольнения председателя правления украинского госмонополиста НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева стали отрицательные финансовые результаты компании, рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram 29 апреля

Рекордно подзадержавшийся на посту главы «Нафтогаза» Коболев был уволен 28 апреля после семи лет работы на посту и убытков за 2019 год в размере 19 млрд грн.

«В ситуации с НАК Нафтогаз убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности (немного цифр об 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие», — написал Немчинов.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Между тем, как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Украина.ру, эта отставка сильно запоздала, давно было понятно, что Коболев и его окружение работают не на благо Украины.

«Действительно, компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году. Опоздали на пять лет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для полной перезагрузки компании необходимо уволить также всех заместителей Коболева, в первую очередь иностранцев.

Корольчук: Увольнение Коболева из «Нафтогаза» опоздало на пять лет, компания никогда не будет прибыльной © РИА Новости Украина / Константин Гришин Петер Ван Дрилл, который занимается финансами компании, и Отто Ватерландер, курирующий рынок газа.

Корольчук назвал удивительным, что набсовет государственной украинской компании, находящейся в ведении правительства, на протяжении семи лет диктовал свои условия Кабмину.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко пытался уволить Коболева, но вынужден был отказаться от этой идеи после недовольства, выраженного Западом.

При этом сейчас Госдеп США совершенно спокойно отреагировал на отставку Коболева, потребовав только соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых менеджеров и членов набсовета «Нафтогаза».