В США никто не собирается снижать градус напряжения в отношениях с Россией. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Мухин раскрыл скрытые смыслы послания Путина по Донбассу и Украине © Украина.ру Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия российским лидером Владимиром Путиным решения по поводу саммита с Джо Байденом.

Эксперт отметил, что предложение о встрече явно было уловкой для того, чтобы США выглядели «белыми и пушистыми», а Россия, если бы она начала реагировать на новые американские санкции, выглядела бы как «обиженка или агрессивная страна».

«США пытаются играть с Россией. На мой взгляд, это достаточно опасное занятие. Разозлить Россию им уже удалось. А вот что они будут делать с Россией, которая находится в состоянии мобилизации во всех смыслах этого слова — большой вопрос», — констатировал Мухин.

Политолог добавил, что западные партнеры сильно заигрались и в санкции, и в попытки третировать Россию по надуманным предлогам, открыв тем самым путь в геополитический ад.

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