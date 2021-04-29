Данную инициативу с трибуны Рады озвучил депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.
«СС — это преступление, признанное всем человеческом, и по определению, все связанное с СС — это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести», — цитирует Гетманцева «Интерфакс-Украина».
Как сообщается, политик также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма, все присутствующие в зале заседаний депутаты его поддержали.
Отметим, шествия в честь дивизии СС «Галичина» проходят на незалежной Украине ежегодно, однако впервые они были осуждены Верховной Радой.
Возможно, поводом к этому послужило высказанное послом ФРГ на Украине Анкой Фельдхузен предостережение и напоминание о том, что подразделения «Ваффен CC» участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны.