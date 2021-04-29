Верховная Рада Украины с подачи правящей фракции «Слуга народа» выступила с осуждением шествий, популяризирующих войска СС, в том числе марша, посвященного созданию дивизии СС «Галичина», который прошел в Киеве 28 апреля

Данную инициативу с трибуны Рады озвучил депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

«СС — это преступление, признанное всем человеческом, и по определению, все связанное с СС — это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести», — цитирует Гетманцева «Интерфакс-Украина».

Будни Украины: за герб СССР – тюрьма, за символы СС – почёт © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Отметим, шествия в честь дивизии СС «Галичина» проходят на незалежной Украине ежегодно, однако впервые они были осуждены Верховной Радой.

Возможно, поводом к этому послужило высказанное послом ФРГ на Украине Анкой Фельдхузен предостережение и напоминание о том, что подразделения «Ваффен CC» участвовали в самых тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны.