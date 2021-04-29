Если сравнивать военный потенциал России и Запада, то США в год тратят на военные расходы приблизительно столько же, сколько Россия за 10 лет. А США в НАТО не одни. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев Дуглас Макгрегор выразил мнение, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникнет реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Эксперт подчеркнул, что по экономическому и мобилизационному потенциалу, а также в плане обычных вооружений Россия кратно уступает НАТО, и ситуацию уравнивает только атомное оружие.

«Если бы не ядерный арсенал России, ее бы уже давно раздавили и сделали бы на ее просторах несколько десятков компактных Сербий», — категоричен Лесев.

Поэтому полномасштабное столкновение России с НАТО — это полномасштабная ядерная война, и чтобы ее избежать, в Вашингтоне и Москве наверняка чертят друг другу красные линии, заключил собеседник издания.

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