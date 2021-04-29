Украина не готова к новому наступлению в Донбассе. Стянуть войска и технику к линии разграничения — это не значит быть готовым к войне. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев

«Никто ведь даже не понимает, какой интенсивности и масштаба она может быть. А вдруг будет по итогу потерян Мариуполь или Краматорск? Кто даст Зеленскому гарантии, что его по итогу не затравят в Киеве радикалы? Или если потери украинских войск окажутся гигантскими, вот как несколько Иловайсков? Опять же, какое тогда будущее ждет Зеленского, который всего 2 года назад победил на лозунге «мир на востоке»?» — задается вопросом Лесев.

Наконец, нужно понимать, что на Украине война с Россией в основном идет в публичной сфере, в отличие от ситуации в отношениях между Арменией и Азербайджаном, которые со времен развала Союза прекратили все транспортные и вообще любые коммуникации, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.