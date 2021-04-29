Европейский парламент (ЕП) призвал страны Европейского союза отказаться от российских энергоресурсов и остановить реализацию проекта «Северный поток 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию ЕП 29 апреля

«Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России, и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода "Северный поток — 2"», — цитирует агентство документ.

Резолюции Европарламента по вопросам международной политики не обязательны к исполнению.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.