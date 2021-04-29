США выгоден любой отрыв Украины от России, но если Киев все же станет частью альянса, то это уже опасный водораздел в большой геополитической игре. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский заявил, что США — «хорошие друзья» Украины, однако президент Джо Байден «должен делать больше», чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе. По его словам, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в НАТО.

Эксперт отметил, что он не знает, как в Кремле принимаются решения, но очевидно, что Россия не будет молчать, если Украина все же станет частью НАТО.

«История с Крымом в 14-м это уже показала. Думаю, эти риски оценивают и в Вашингтоне. Россия все-таки не КНДР, не Иран, не Ливия и Ирак времен Каддафи и Хусейна. Страну с такими размерами и внутренними ресурсами в вольер загнать не получится», — подчеркнул Лесев.

Собеседник издания добавил, что Вашингтон больше заинтересован в превращении Украины в вариант Южной Кореи или Японии, которые вроде бы не в НАТО, но американских войск там больше, чем во всей Европе, вместе взятой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.