Федерация биатлона Украины выставила на продажу лимитированную серию автографкарт спортсменов сборной. Об этом 29 апреля написал Sport.ua

Болельщикам предлагают приобрести автографы Юлии Джимы, Елены Пидгрушной, Виты Семеренко, Вали Семеренко, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Сергея Семенова.

Песков отреагировал на марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

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Издание пишет, что часть средств от реализации карточек с автографами будет передаваться самим спортсменам, информации об адресате остальной части выручки пока нет.

«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, и мы купим себе тапки…» — прокомментировал один из пользователей сайта «Украинский биатлон» предложение купить карточки.

Кстати, раньше практика получения автографкарты была бесплатной: фанату нужно было всего лишь прислать конверт для пересылки.