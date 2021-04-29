Болельщикам предлагают приобрести автографы Юлии Джимы, Елены Пидгрушной, Виты Семеренко, Вали Семеренко, Дмитрия Пидручного, Артема Примы и Сергея Семенова.
Цена вопроса — 200 гривен, это чуть больше 500 рублей, то есть чтобы собрать полную коллекцию, нужно будет отдать почти четыре тысячи рублей. Оплата почтовой пересылки в сумму не входит.
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Издание пишет, что часть средств от реализации карточек с автографами будет передаваться самим спортсменам, информации об адресате остальной части выручки пока нет.
«Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, и мы купим себе тапки…» — прокомментировал один из пользователей сайта «Украинский биатлон» предложение купить карточки.
Кстати, раньше практика получения автографкарты была бесплатной: фанату нужно было всего лишь прислать конверт для пересылки.