Депутат от «Слуги народа» поиграл с платьем коллеги на заседании

Пока Демченко играл с платьем Янченко рядом с ними стоял и наблюдал за происходящим депутат Александр Дубинский. Самое интересное — в чем заключалась суть игры, как комментировал ее ход Дубинский и была ли согласна дама — осталось за кадром.
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Ранее представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Пономарева также застукали за интересным времяпрепровождением на работе, депутат играл в игру, где нужно складывать числа.
Еще раньше член правящей партии Евгений Петруняк на заседании вел переписку о том, чем отличается интим в носках и без них.
Попадались на интересных занятиях и другие представители партии Владимира Зеленского. Так, Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа женщин с низкой социальной ответственностью.