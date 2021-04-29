Депутат от «Слуги народа» поиграл с платьем коллеги на заседании

Депутата от правящей партии «Слуга народа», члена комитета по вопросам правовой политики Сергея Демченко застали во время заседания в Верховной Раде за весьма необычным занятием: парламентарий играл с застежкой на платье коллеги по фракции Галины Янченко. Фото появились на BYKVU.COM 29 апреля

Голубая Рада, голубая: Кива озвучил сексуальные предпочтения депутатов © Facebook/Ілля Кива Александр Дубинский. Самое интересное — в чем заключалась суть игры, как комментировал ее ход Дубинский и была ли согласна дама — осталось за кадром.

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Ранее представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Пономарева также застукали за интересным времяпрепровождением на работе, депутат играл в игру, где нужно складывать числа.

Еще раньше член правящей партии Евгений Петруняк на заседании вел переписку о том, чем отличается интим в носках и без них.

Попадались на интересных занятиях и другие представители партии Владимира Зеленского. Так, Богдан Яременко, еще будучи в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, на рабочем месте переписывался по поводу заказа женщин с низкой социальной ответственностью.