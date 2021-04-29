Отказ от Минских соглашений становится уже официальной позицией Украины. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга в Москве 29 апреля, передает РИА Новости

Россия не поддержит расширение «нормандского формата» - Совфед © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский сказал, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно «нормандскому» может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. По словам украинского лидера, «может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками».

Комментируя это высказывание, а также предложение Киева по расширению «нормандской четверки», Захарова обратила внимание на то, что «ничего нового» в подобных заявлениях нет, но отметила, что на этот раз эти инициативы озвучил лично Зеленский.

«В данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины. Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который в общем-то и так заблокирован упорным саботажем Киевом Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится», — подчеркнула она.

При этом представитель МИД РФ указала, что в Москве убеждены, что шансы на выход из нынешней ситуации по-прежнему сохраняются.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.