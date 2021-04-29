Уроженка Украины Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, продемонстрировала новый образ роковой красавицы, а заодно поздравила фанатов с днем «горба». Соответствующий пост актриса разместила в Instagram 28 апреля

«Happy Hump Day!» — написала Куриленко, что в переводе на русский значит: «Счастливого дня горба».

Такое название в молодежных кругах Запада получила середина рабочей недели, то есть тот самый горб, после которого работать уже становится проще, потому что впереди выходные.

Подписчики поблагодарили актрису за пожелание, засыпав попутно комплиментами по поводу ее нового образа.

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Ольга Куриленко — уроженка украинского Бердянска, модель, актриса, известная ролями в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Обливион», «Семь психопатов», а также в 2018 году сыграла русскую шпионку в британском комедийном фильме «Агент Джонни Инглиш 3.0».