По словам Пескова, националисты на Украине не скрывают, что способны, а главное — готовы возобновить боевые действия в Донбассе, и тут главное, способны ли власти оградить от них свои вооруженные силы.
«Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти Вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают», — сказал Песков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СПУСКАТЬ С КРЮЧКА ЗЕЛЕНСКОГО»: ЛАВРОВ ОБЪЯСНИЛ ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО УКРАИНЕ.
Представитель Кремля уточнил, что на данный момент нельзя однозначно ответить на вопрос, может ли президент Украины Владимир Зеленский помешать влиянию нацистов на армию страны.