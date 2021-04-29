Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал марш, прошедший в Киеве в честь дивизии СС «Галичина». Его слова 29 апреля приводит агентство РИА Новости

Госдеп США отреагировал на увольнение Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Вопрос: насколько президент Зеленский контролирует эти Вооруженные силы Украины и насколько президент Зеленский свободен от влияния и давления тех людей, которые выходят на Украине на демонстрацию в поддержку бригады СС "Галичина". Ведь именно эти люди способны на то, чтобы опять возобновить боевые действия, они этого не скрывают», — сказал Песков.

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Представитель Кремля уточнил, что на данный момент нельзя однозначно ответить на вопрос, может ли президент Украины Владимир Зеленский помешать влиянию нацистов на армию страны.