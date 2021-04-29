В сети появилась фотография, на которой украинские верующие увидели очертания Иисуса и Девы Марии. Люди решили, что перед Пасхой это особо важный «знак», и стали присылать снимок друг другу. Такую необычную новость сообщил Znaj.ua 29 апреля

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«Только что я это увидела и сфотографировала!!! Вы то же видите, что и я? Меня переполняют эмоции», — приводит издание слова женщины.

В очертании облаков ей удалось заметить образы Иисуса Христа и Девы Марии, их на снимке Крипницкой увидели и многие пользователи сети.

«Это великое чудо — увидеть Марию. Увеличив фото, можно увидеть образ Марии, аж мурашки по телу пошли. Это добрый знак», «Вижу Иисуса, Он сидит и читает», — написали они.

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Однако многие пользователи довольно скептически отнеслись к увиденному, отметив, что ничего необычного в природном явлении нет, а причудливые узоры можно увидеть почти в каждом облаке, было бы желание.