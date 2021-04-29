«Информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала… Для устрашения собственного населения традиционно создаются истории об "украинском радикальном следе". Категорически отвергаем такие обвинения», — заявил он.
Также МИД Украины призывал российскую сторону не распространять якобы «очередные инсинуации».
Ранее сообщалось о задержании 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У.» — «Маньяки. Культ убийств». Они готовили теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Последователей этой группы задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах России. Известно, что руководство этой группировкой осуществляется с территории Украины.