Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко 29 апреля в комментарии «РБК-Украина» заявил, что после новости о задержании группы радикалов, связанных с Украиной, в ряде городов России информацию от российской стороны не получал и считает обнародованные данные методом запугивания россиян

ФСБ задержала 16 украинских радикалов, готовивших взрывы и нападения © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк Также МИД Украины призывал российскую сторону не распространять якобы «очередные инсинуации». Ранее сообщалось о задержании 16 сторонников украинского радикального сообщества «М.К.У.» — «Маньяки. Культ убийств». Они готовили теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Последователей этой группы задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других городах России. Известно, что руководство этой группировкой осуществляется с территории Украины.