Перестрелка между сотрудниками силовых структур произошла на киргизско-таджикской границе, четверо раненых доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Об этом 29 апреля сообщил заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев, передает Интерфакс

Киргизия поблагодарила РФ за урегулирование кризиса © Anson Mackay / flickr.com

По его утверждению, таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики начали стрелять.

«Есть новые пострадавшие, на месте врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие больницы», — добавил Тулаев.

Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам. В ГКНБ обвинили Киргизию в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей.

Жители Баткенской области Киргизии распространяют видео с места событий, где слышны непрекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.

В Минздраве Киргизии сообщили, что всего за медицинской помощью обратились четыре человека, трое из них госпитализированы, один получил огнестрельное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.