«Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля. В данный момент перестрелка продолжается, стреляют силовики», — сообщил Тулаев.
По его утверждению, таджикская сторона открыла огонь, после чего киргизские силовики начали стрелять.
«Есть новые пострадавшие, на месте врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь и отправляют в ближайшие больницы», — добавил Тулаев.
Одновременно пресс-центр пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с заявлением, в котором утверждает, что военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам. В ГКНБ обвинили Киргизию в нарушении ранее достигнутых с Таджикистаном договоренностей.
Жители Баткенской области Киргизии распространяют видео с места событий, где слышны непрекращающиеся очереди выстрелов. К месту конфликта стягивается тяжелая военная техника.
В Минздраве Киргизии сообщили, что всего за медицинской помощью обратились четыре человека, трое из них госпитализированы, один получил огнестрельное ранение и находится в крайне тяжелом состоянии.