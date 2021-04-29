Украинская сторона упорно продолжает делать вид, что ЛДНР не существует, как и вообще какой-либо другой стороны конфликта, кроме России, и с помощью встречи двух стран Украина хочет это подчеркнуть, сказал депутат.
«Он (Зеленский. — Ред.) считает ее (встречу с Путиным. — Ред.) альтернативой переговоров с представителями ДНР и ЛНР», — сказал Затулин.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.