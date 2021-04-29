Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как считает, что она заменит переговоры с лидерами Донецкой и Луганской народных республик, рассказал в интервью изданию Украина.ру депутат Государственной Думы России из фракции «Единая Россия» Константин Затулин

Украинская сторона упорно продолжает делать вид, что ЛДНР не существует, как и вообще какой-либо другой стороны конфликта, кроме России, и с помощью встречи двух стран Украина хочет это подчеркнуть, сказал депутат.

«Он (Зеленский. — Ред.) считает ее (встречу с Путиным. — Ред.) альтернативой переговоров с представителями ДНР и ЛНР», — сказал Затулин.

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После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.