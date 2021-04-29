Украинский политолог и юрист, общественный деятель

Василий Дмитриевич Вакаров родился 24 мая 1966 года в селе Иза Закарпатской области.

1973-1981 гг. — учился в 8-летке — школе-интернате имени Виноградова.

1982-1983 гг. — перешел в Ужгородскую школу-интернат №2 с углубленным изучением математики, чтобы завершить полное среднее образование.

1991 г. — Вакаров стал выпускником юридического факультета Киевского государственного университета имени Шевченко.

В 2005 г. Вакаров получил красный диплом Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины, а также получил звание магистра управления развитием общества.

С 1991 по 1994 г. был юрисконсультом в Службе добровольного труда и социальной защиты молодежи в Киеве.

С 1994 по 2000 г. работал заместителем директора Киевского молодежного центра труда.

С 1996 года работал адвокатом.

В 2000-2008 гг. был директором Украинской финансовой компании «Альфа-Капитал».

С 2008 по 2010 г. занимал должность депутата Днепровского районного совета в Киеве.

В 2008-2009 гг. Вакаров был советником Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

С октября 2009 г. по апрель 2011 г. работал главным специалистом аппарата Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабинета Министров Украины. За время работы провел антикоррупционную экспертизу 60 проектов нормативно-правовых актов.

В 2011-2013 гг. был заведующим по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства экономического развития и торговли Украины.

С октября 2013 г. по июнь 2014 г. был главным специалистом отдела по вопросам антикоррупционной политики Администрации Президента Украины.

С июня по октябрь 2014 г. занимал должность заведующего отделом по вопросам антикоррупционной политики. Ушел из Администрации в знак несогласия с антикоррупционной политикой Президента Порошенко.

В феврале 2015 г. принимал участие в конкурсе на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

С июня по декабрь 2015 г. был участник конкурса по отбору кандидатов на должность членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Октябрь 2015 г. — май 2016 г. — заместитель руководителя общественного союза «Центр предотвращения коррупции в органах государственной власти».

Награжден орденом «За заслуги» III ст. Указом Президента Украины, является Заслуженный юристом Украины.