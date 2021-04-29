«Премьер-министр Шмыгаль направил мне письмо, в котором пишет, что не согласен с решением Нацсовета реформ, в том числе с частью о растаможке автомобилей, которая ликвидирует коррупционные схемы на сотни миллионов долларов. Напомню, за это решение проголосовали президент, спикер Верховной Рады и все прочие участники заседания», — написал он.
Саакашвили обвинил Шмыгаля в том, что для него якобы важнее мнение коррумпированных чиновников Министерства финансов, чем решение, которого ждали миллионы украинцев.
Кроме того, Саккашвили решил напомнить премьеру, что в функции правительства входит «забота о гражданах, об их благосостоянии, об упрощении и облегчении жизни населения, а не то, чтобы население доить, наезжать, обилечивать и просто над ним издеваться».
Саакашвили заявил, что в ближайшие дни намерен встретиться с премьером, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Ранее Рада приняла в целом связанные законопроекты о льготном растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Законы устанавливают срок 180 дней на льготное обложение налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом автомобили личного пользования, которые ввезли на Украину с нарушением таможенного законодательства.
Для участников боевых действий в Донбассе этот срок составляет 270 дней.