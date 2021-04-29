Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили решил обнародовать внутренние процессы работы с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом 29 апреля он написал в Facebook

«Премьер-министр Шмыгаль направил мне письмо, в котором пишет, что не согласен с решением Нацсовета реформ, в том числе с частью о растаможке автомобилей, которая ликвидирует коррупционные схемы на сотни миллионов долларов. Напомню, за это решение проголосовали президент, спикер Верховной Рады и все прочие участники заседания», — написал он.

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Кроме того, Саккашвили решил напомнить премьеру, что в функции правительства входит «забота о гражданах, об их благосостоянии, об упрощении и облегчении жизни населения, а не то, чтобы население доить, наезжать, обилечивать и просто над ним издеваться».

Саакашвили заявил, что в ближайшие дни намерен встретиться с премьером, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее Рада приняла в целом связанные законопроекты о льготном растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Законы устанавливают срок 180 дней на льготное обложение налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом автомобили личного пользования, которые ввезли на Украину с нарушением таможенного законодательства.

Для участников боевых действий в Донбассе этот срок составляет 270 дней.