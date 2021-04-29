Заместителя генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» Мустафу Найема уволили с должности по сокращению штатов. Об этом 29 апреля он написал в своем Telegram-канале

«Сегодня мой последний день в "Укроборонпроме". После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу», — написал он.

Соломон Манн: «Как никчемный журналюшка Найем стал директором в «Укроборонпроме» © Facebook, Solomon Mann

Предметом своей особой гордости Найем назвал первую в истории «Укроборонпрома» инвентаризацию всех объектов права интеллектуальной собственности.

Найем проработал на должности заместителя генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» около двух лет.

Также четверг станет последним днем работы для бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, которого накануне уволил Кабмин.