В Мелитополе Запорожской области женщина купила куриный фарш с тараканом внутри. Об этом на днях написали в паблике podslushano_mlt

Кусали тараканы: журналист рассказал, как его лечили от коронавируса в Харькове © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

В комментариях пользователи удивились, зачем вообще совершать покупки в магазине с антисанитарией. По их словам, покупать там мясо может только «отчаянный», ведь «даже запах в помещении отвратительный».

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.

Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.