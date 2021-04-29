«Такой фарш купила горожанка в "Булочной". Я уже молчу про тараканов, которые бегают прямо по стенам. Неужели сложно убрать и потравить тараканов⁉» — говорится в посте.
В комментариях пользователи удивились, зачем вообще совершать покупки в магазине с антисанитарией. По их словам, покупать там мясо может только «отчаянный», ведь «даже запах в помещении отвратительный».
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.
Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет». А в Днепропетровской области женщина купила ромовую бабку с использованным лейкопластырем внутри.