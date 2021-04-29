Украинская сторона предложит президенту России Владимиру Путину провести встречу с Владимиром Зеленским в Иерусалиме или Вене. Об этом 29 апреля сообщает «Новое время» со ссылкой на источник

Собеседник издания уточнил, что согласование повестки и места будущего саммита дипломатическими каналами уже началось. Отмечается, что активная фаза подготовки встречи президентов якобы начнется после майских праздников. Камни преткновения. О чем могут говорить Путин и Зеленский между собой © AP, Ian Langsdon/Pool via AP

«У [премьера Израиля Беньямина] Нетаньяху доверительные отношения с нами и с Россией. Поэтому Иерусалим — хороший вариант. Есть и другой — Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности и гарантирования равноправия сторон», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным. Вначале речь шла о линии разграничения в Донбассе, от чего российский лидер отказался и предложил украинскому коллеге в любое время приехать в Москву. При этом Ермак считает, что приглашать Путина в Киев будет «некорректно».

В среду, 28 апреля, Зеленский в интервью итальянскому изданию заявил, что площадкой для двусторонних переговоров мог бы стать Ватикан или Рим.