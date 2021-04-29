Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» в начале мая обсудят возможность увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» 29 апреля

«У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова. — ред.) на фракции где-то в десятых числах мая. Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение», — заявил Арахамия.

«Чтобы просто выживать»: Минздрав Украины заявил о необходимости наладить производство вакцин © Facebook, Максим Степанов Виктор Ляшко. Арахамия также подчеркнул, что глава Минздрава — это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.

Ранее Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.