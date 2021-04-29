«У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова. — ред.) на фракции где-то в десятых числах мая. Учитывая серию провальных обещаний относительно вакцинации, я считаю, что должны быть какие-то решения. Возможно, это будет предупреждение», — заявил Арахамия.
По словам главы фракции «Слуга народа», одной из кандидатур на должность министра рассматривается главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Арахамия также подчеркнул, что глава Минздрава — это политическая должность, поэтому министр должен нести политическую ответственность.
Ранее Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете министров. Однако парламентарий не уточнил, о каких именно министрах идет речь.