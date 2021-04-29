«Сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенных 13,5 месяцев работы», — написал Мокан.
Также он опубликовал фото своего заявления и отметил, что не знает, кто станет его преемником.
В четверг, 29 апреля, Рада назначила главой Минэнерго Украины Германа Галущенко. До этого он занимал должность вице-президента «Энергоатома». В новой должности он сменил Юрия Витренко, который возглавил «Нафтогаз Украины».
Также обсуждается отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова.