Постоянный представитель правительства Украины в Верховной Раде Василий Мокан написал заявление об увольнении с должности, не объяснив причину. Об этом 29 апреля он сообщил в своем Telegram-канале

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Также он опубликовал фото своего заявления и отметил, что не знает, кто станет его преемником.

В четверг, 29 апреля, Рада назначила главой Минэнерго Украины Германа Галущенко. До этого он занимал должность вице-президента «Энергоатома». В новой должности он сменил Юрия Витренко, который возглавил «Нафтогаз Украины».

Также обсуждается отставка министра здравоохранения Украины Максима Степанова.