Уволенный с должности главы «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что не планирует «устраивать цирк» и оставит Юрию Витренко ключи от кабинета. Об этом 29 апреля он написал у себя в Facebook

Госдеп США отреагировал на увольнение Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко… Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз". Сейчас основная задача команды — сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений группы», — написал он.

Накануне Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении семи лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.