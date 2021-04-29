Депутаты Рады приняли за основу законопроект, согласно которому пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции увеличат. Трансляцию заседания парламента 29 апреля вел телеканал «Рада»

За данное решение проголосовали 340 депутатов. В пояснительной записке отмечается, что документ требует дополнительных расходов из госбюджета в размере 526,5 млн грн (около 1,3 млрд рублей) на 2021 год для выплат в июле — декабре.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности — с 10 967 грн (около 27,5 тыс. рублей) до 12 987 грн (около 32,5 тысячи рублей), для третьей — с 8129 грн (около 20 тысяч рублей) до 8917 грн (около 22,5 тысячи рублей). Такое повышение коснется 39 481 пенсионера.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики считает, что необходимо внести Чернобыльскую зону отчуждения в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.