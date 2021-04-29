Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук 29 апреля в эфире «Украина 24» заявил, что Киев возьмет за основу российский проект соглашения о так называемом «пасхальном перемирии» в Донбассе, но предложит свои коррективы

В Народных Республиках Донбасса усомнились в предложенном Украиной пасхальном перемирии

«Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу… Дополнения с просьбой, есть еще время рассмотреть проект. И возможно мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что такое соглашение необходимо. Кроме того Киев ожидает, что ОБСЕ разошлет украинские дополнения России и представителям ДНР и ЛНР.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.