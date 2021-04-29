Один из членов ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил, что украинское государство должно помнить своих героев, и рассказал о дедах, которые «не пугались смотреть в глаза смерти ради победы».
«Нас в Украине — абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели! Никто не забыт, ничто не забыто. Наконец запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!» —сказал Рабинович.
В России и в других странах ежегодно 9 Мая проходит акция «Бессмертный полк», во время которой участники идут по городу и несут в руках портреты своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны.
На Украине уже шестой год День Победы в Великой Отечественной войне, ранее отмечавшийся 9 мая, называется теперь День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Все мероприятия, связанные с праздником, проходят теперь на европейский манер и отмечаются 8 мая.