Депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) во время заседания парламента вышли к трибуне с портретами якобы своих родственников, воевавших во время Великой Отечественной войны, сообщил депутат Олег Волошин на своей странице в соцсети 29 апреля

Один из членов ОПЗЖ Вадим Рабинович объявил, что украинское государство должно помнить своих героев, и рассказал о дедах, которые «не пугались смотреть в глаза смерти ради победы».

«Нас в Украине — абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели! Никто не забыт, ничто не забыто. Наконец запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!» —сказал Рабинович.

Ради мира: ОПЗЖ готова к переговорам с ЛДНР по ситуации в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

На Украине уже шестой год День Победы в Великой Отечественной войне, ранее отмечавшийся 9 мая, называется теперь День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Все мероприятия, связанные с праздником, проходят теперь на европейский манер и отмечаются 8 мая.