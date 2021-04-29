Российский певец Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую телеведущую Оксану Марченко, 28 апреля ей исполнилось 48 лет. Соответствующий пост поп-король разместил в тот же день у себя в Instagram

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«С нашей зимней встречи прошло всего-то 4 месяца, но как мы изменились, как изменился мир. Что остается неизменно — это наша сила духа. Мы так с тобой схожи, сестренка, закаляемся только через преодоления, любовь, страдания», — написал Киркоров.

«Благодарю тебя за нашу искреннюю дружбу, за духовное единение наших сердец! Очень рада, что у меня есть такой брат во Христе!» — ответила Марченко.

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Оксана Марченко — украинская телеведущая, супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Киркоров и Марченко являются фигурантами сайта «Миротворец». Певец — за посещение Крыма без уведомления об этом украинских властей, а на странице ведущей в базе указано, что она «финансировала террористов и российских оккупантов, отрицала российскую агрессию и принимала участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины».