Киркоров показал видео с последней встречи с Марченко, когда она приходила к нему в гости и была «настоящим украшением воскресного семейного ужина».
«С нашей зимней встречи прошло всего-то 4 месяца, но как мы изменились, как изменился мир. Что остается неизменно — это наша сила духа. Мы так с тобой схожи, сестренка, закаляемся только через преодоления, любовь, страдания», — написал Киркоров.
«Благодарю тебя за нашу искреннюю дружбу, за духовное единение наших сердец! Очень рада, что у меня есть такой брат во Христе!» — ответила Марченко.
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Оксана Марченко — украинская телеведущая, супруга главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Киркоров и Марченко являются фигурантами сайта «Миротворец». Певец — за посещение Крыма без уведомления об этом украинских властей, а на странице ведущей в базе указано, что она «финансировала террористов и российских оккупантов, отрицала российскую агрессию и принимала участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины».