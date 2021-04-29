Доверие США к Украине после смены руководства «Нафтогаза» будет зависеть от соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых людей, написал представитель Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter 29 апреля

«Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам», — сообщил Прайс.

Коболев уволен с должности главы «Нафтогаза» — депутат © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Накануне Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.



