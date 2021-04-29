«Уважение к корпоративному управлению, прозрачность и добродетель при назначении персонала в энергетическом секторе — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к Украине и ее приверженности реформам», — сообщил Прайс.
Ранее послы стран «Большой семерки» заявили, что предостерегают украинское правительство от политического вмешательства в управлении «Нафтогазом».
Накануне Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.