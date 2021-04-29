Лидер украинского неонацистского сообщества МКУ («Маньяки. Культ убийц») Егор Краснов склонял своих адептов к массовым убийствам в Тамбове, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове и за рубежом. В этом признался один из радикалов, сообщила пресс-служба ФСБ 29 апреля

«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«В разных городах на территории РФ и не только были запланированы массовые убийства — Тамбов, Питер, Самара, Саратов», — рассказал один из задержанных.

Другой радикал подтвердил, что создателем МКУ является Краснов, который поручал «устраивать массовые убийства, сами убийства, поджоги, взрывы и расстрелы… всех небелых и людей кавказской и арабской национальности».

«Цели и задачи организации — продвинуться в политику максимально жестокими путями, акциями прямого действия, то бишь прямым насилием и убийствами на улице, используя нож, пистолет, что угодно», — заявил еще один задержанный.

Неонацистская группа МКУ была создана в 2018 году на Украине. Члены группы призывают убивать бездомных и мигрантов. На Краснова в России заведено 10 уголовных дел по статье «убийство». Затем члены группы стали призывать убивать правоохранителей.

Отмечается, что деятельность МКУ в России курирует из Киева Виталий Кошицкий, сотрудник Службы безопасности Украины.