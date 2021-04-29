Администрация президента США Джо Байдена не может зачистить Украину от националистов, для этого требуется более глубокий уровень внешнего управления. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

«Такие попытки предпринимали и в России в 90-е годы, и на Украине, а позже в Афганистане, Ираке, Ливии. И нельзя назвать ни одного успешного проекта, который действительно мог бы убрать плохих парней, оставить хороших, и всё, типа государство либеральное, дружит со всеми, смотрите, какая конфетка. Нет ни одного примера, где у американцев это получилось бы», — указал Дробницкий.

Несмотря на довольно серьёзный прагматизм американской политики, у неё всё-таки очень сильна идеологическая составляющая, когда США пытаются навязывать своё собственное мнение другим странам, не понимая реальной природы происходящего внутри страны, заключил собеседник издания.

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