Агрохолдинг «Укрлендфарминг» «поздравит» директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника с 6-летием пребывания в должности миллиардом яиц с надписью «Сытника геть!» (укр. «Сытника долой!»). Об этом сообщается на сайте предприятия 28 апреля

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«Мы уже начали их производить. Пусть каждое это яйцо будет напоминанием всем украинцам, кто виноват в том, что пасхальная корзина для украинцев существенно подорожала, в том, что тысячи людей оказались без работы, а государство недополучило огромные средства», — говорится в сообщении.

В предприятии рассказали, что в этом году из-за уголовного преследования со стороны НАБУ «Укрлендфарминг» был вынужден закрыть 29 ферм и 12 птицефабрик, а штат сократить на 13 тысяч человек.

Такое беспрецедентное давление НАБУ в компании считают следствием личной мести его главы Артема Сытника акционеру Олегу Бахматюку.

В 2019 году МВД по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора входящего в состав «Укрлендфарминга» агрохолдинга «Авангард» Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку.

Бахматюк отверг все обвинения и считает это дело сфабрикованным. По его мнению, оно направлено на то, чтобы сорвать договоренности с кредиторами, и связано с конфликтом интересов Сытника.

«Укрлендфарминг» в том же 2019 году предложил Кабмину обсудить возможность негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с делом Бахматюка. Там уточнили, что общая сумма долговых обязательств группы составляла примерно $1,65 миллиарда. В связи с этим предприятие было вынуждено закрыть фермы и птицефабрики.