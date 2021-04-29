Мать сварила семье грибной бульон из весенних грибов, собранных в лесу около дома. Суп ела почти вся семья, но симптомы отравления первыми появились у 7-месячного ребенка. Позже стало плохо его сестре, а еще двое детей, старшему из которых 6 лет, почувствовали недомогание на следующий день.
Всех детей госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Самый младший ребенок находится на искусственной вентиляции легких, а у девочки — печеночная кома. Второй мальчик и девочка в сознании.
«Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми», — сказала заведующая отделением анестезиологов и интенсивной терапии Черниговской областной больницы Ольга Балан.
Семья состоит на учете в соцслужбе.