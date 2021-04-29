В Черниговской области четверо детей отравились домашним обедом. Об этом 28 апреля сообщили в сюжете ТСН

Десять детей отравились угарным газом в Ровенской области © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Всех детей госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Самый младший ребенок находится на искусственной вентиляции легких, а у девочки — печеночная кома. Второй мальчик и девочка в сознании.

«Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми», — сказала заведующая отделением анестезиологов и интенсивной терапии Черниговской областной больницы Ольга Балан.

Семья состоит на учете в соцслужбе.